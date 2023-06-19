Московскому региону обещают дожди

Средняя температура воздуха в московском регионе в течение рабочей недели будет чуть ниже нормы, а к выходным солнечную погоду сменят дожди. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, осадки возможны во вторник.

Во вторник, 20 июня, ожидается переменная облачность. Днем по области местами ожидается кратковременный дождь. В дневное время воздух прогреется в Москве до 22...24°, по области – до 20...25°. При этом вероятен порывистый ветер до 15 м/с.

В среду, 21 июня, преимущественно без осадков. Ночью в Москве 6...8°, по области 3...8°. Днем прогнозируется в столице до 21...23°, в Подмосковье – до 19...24°. Ветер северный 6-11 м/с.

«В четверг наметятся перемены в характере погоды – направление воздушных потоков будет меняться на более теплое северо-западное и западное. День будет более теплым, чем предыдущие. В пятницу тоже будет тепло, но уже с кратковременными дождями, которые принесет атмосферный фронт с запада», – отметили в Гидрометцентре.

В четверг, 22 июня, днем ожидается до 26°-27°, а в пятницу, 23 июня, до 25°.

Москва, Андрей Дорофеев

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