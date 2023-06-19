Рискуем всё упустить: ученые РАН оценили перспективы сотрудничества России и Африки

Россия не готова к расширению сотрудничества с государствами Африки, пока министерство финансов РФ будет рассматривать этот континент как «падчерицу». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила директор института Африки РАН Ирина Абрамова сегодня на «круглом столе» в Совете Федерации. По ее оценке, в отсутствии системного подхода предстоящий в июле саммит «Россия – Африка» рискует не достигнуть необходимого для Москвы результата.

«В 2018-19 году мы встречались на этой площадке, и все, что мы озвучивали в формате «это надо сделать», оно осталось... Мы можем ещё 10 заседаний провести, сказать, что нам надо, а нам нужно все-таки определить, как это сделать и кто за это будет отвечать. Кто отвечает за подробный анализ наших возможностей экспорта и того, что могут африканцы нам дать? Уверена, что такого исследования не было проведено по одной простой причине, потому что нет специалистов», – констатировала Абрамова.

Глава института РАН обратила внимание на участников «круглого стола» от Минпромторга и Минэкономразвития РФ, которые меняются на каждом заседании по африканской теме. «Все сидят по своим углам, объединения никакого нет, и нет системного подхода. Поэтому прежде, чем нам решать, какие проблемы, у нас по импорту, нужно сделать подробный анализ, что мы можем получать из стран Африки. Более того, не надо ограничиваться традиционными видами. Это у нас идет вся «пищевка» и, предположим, какие-то руды металлов и прочее… Африканские страны получают большое количество, в том числе, и оборудования с Запада. И нужно африканский сегмент рассматривать в рамках параллельного импорта, как это ни покажется странным», – пояснила она.

«Мне пришло вчера письмо от банка из Конго, дословно на русском языке: прошу вас наладить контакты с представителями национальной системы платежных карт «МИР» для обсуждения возможностей запуска совместной карты и портативных платежных терминалов в республике Конго. Они готовы с нами сотрудничать. С ними кто-то работает? Нет… Уверена, что передадим в соответствующие инстанции, и все это тихо и мирно там похоронится», – подчеркнула Абрамова.

По ее словам, абсолютно не используется такой потенциал, как Ассоциация выпускников российских вузов, которая «существует сама по себе». «Как американцы работают с теми, кто учился в США? У них каждый человек на учете. И они продвигают свои коммерческие интересы через этих людей. У нас куча народа, которая училась в Советском союзе, занимает какие-то посты в министерствах, даже президенты есть, которые по-русски говорят. Мы это используем? Нет, совершенно не используем», – заявила она.

«Африканский рынок удваивается каждые 5 лет. Естественно для России, особенно в условиях санкций – это необыкновенный перспективный рынок с учетом его структуры изменений. Но если не проведем подробного анализа, что они вывозят, что ввозят, мы никуда не двинемся… Такое впечатление, что сейчас мы все активизируемся, что саммит надо готовить, пройдет саммит, наступит тишь-да-гладь, и никуда мы не сдвинемся», – полагает Абрамова.

«Мы теряем свои позиции в Африке, и у нас нет понимания того, что произойдет с нами с Африкой то же самое, что произошло с Китаем. В 1990 году ВВП Китая был $770 млрд, а ВВП Украины $400 млрд. Мы на Китай смотрели очень снисходительно и свысока, и не рассматривали его как нашего партнера. Что сейчас? Китай нам диктует условия, и мы идем туда и соглашаемся на условия, которые предлагает нам Китай. Я вас уверяю, если сейчас мы не воспользуемся ситуацией с Африкой, которая к нам действительно всей душой… сейчас это происходит со всеми африканскими странами, где американцы явно передавили, у них там обратный эффект пошел», – пояснила эксперт.

Кроме того, глава института РАН обратила внимание на западные критерии в процессе ранжирования стран континента. «Минэк руководствуется, в основном, западными подходами. А сегодня [глава МИД РФ] Сергей Викторович Лавров выступал на международной комиссии партии «Единая Россия», и он сказал, что одним из важнейших направлений новой внешней стратегии является формирование неподконтрольных Западу механизмов взаимодействия государств. Значит – нам надо это ранжирование не на основании показаний западных рейтингов, а на основании наших российских интересов», – считает эксперт.

«Мали и Буркина-Фасо два года назад никто в приоритете не рассматривал. Это была французская вотчина. А посмотрите, как сейчас. Если к ним присоединится еще Чад, Нигер. А Нигер – это урановые рудники, и без него Франция вообще со своей атомной промышленностью загнется. Давайте смотреть в сторону ДРК (Демократическая Республика Конго), которая имеет кобальт и колтан, и 70% поставок для бомбардировщиков США получает из этой страны. Мы думаем, что у нас нет денег, потому что у нас СВО. Но мы не используем африканский потенциал в пользу СВО. И то, что мы сейчас потратим, и не так много, потом нам сторицей окупится. Мы не бухгалтеры, мы инвесторы, и об этом нужно помнить», – подчеркнула Абрамова.

«Минфин рассматривает Африку, как падчерицу, и как то, что это выкинутые на ветер деньги. Вот до тех пор, пока будет такой подход, мы в Африке никуда не продвинемся», – заявила Абрамова.

26-29 июля в Санкт-Петербурге состоится форум «Россия – Африка», на котором планируется определить направления сотрудничества и их развитие на перспективу.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»