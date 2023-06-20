Гражданин Индии попался во Внуково на контрабанде бриллиантов и изумрудов весом в 500 карат

Прилетевший из Дубая пассажир был задержан в аэропорту Внуково при попытке незаконного ввоза крупной партии изумрудов и бриллиантов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

«Более 80 крупных бриллиантов и изумрудов общим весом около 500 карат обнаружили сотрудники Внуковской таможни у прибывшего из Дубая гражданина Индии. В ходе выборочного контроля таможенники остановили мужчину на «зеленом» коридоре. Просканировав его чемодан, инспекторы выявили 35 зеленых полупрозрачных камней, упакованных в полимерные пакеты», – говорится в сообщении ведомства.

На вопрос таможенников о наличии иных драгоценностей пассажир ответил отрицательно, однако в ходе личного досмотра в карманах его рубашки было обнаружено еще 47 крупных бриллиантов огранкой от 0,5 до 6 карат. Кроме того, у мужчины обнаружили 7 пакетов, наполненных более мелкими камнями различных форм и цветов.

Товары изъяты и направлены на экспертизу, расследование продолжается, добавили в ФТС.

Москва, Андрей Дорофеев

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