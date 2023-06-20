Путин открыл первый регулярный речной маршрут электросудов в Москве

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Северного речного вокзала Москвы принял участие в церемонии открытия первого регулярного круглогодичного маршрута речного электротранспорта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска нового вида городского транспорта – речных электросудов, которые с 20 июня начинают совершать регулярные пассажирские перевозки по Москве-реке. Первый маршрут длиной более 6,5 километра связывает Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной – активно строящиеся и развивающиеся районы столицы. Провозная способность составит 15-16 тысяч пассажиров в сутки.

Северный речной вокзал расположен на берегу Химкинского водохранилища Москвы. Его комплексная реставрация велась с августа 2018 года по сентябрь 2020 года. Масштабная реконструкция расположенного на левом берегу Нагатинской поймы Южного речного вокзала началась в 2021 году и завершилась в апреле 2023-го.

Их возрождение позволит вернуть популярность маршруту «Московское золотое кольцо», которое начинается от Северного речного вокзала и далее через Рыбинск, Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Рязань и Коломну завершается на Южном речном вокзале.

Москва, Андрей Дорофеев

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