«Благодаря героизму бойцов ЧВК «Вагнер»: Пригожин подтвердил информацию о получении звезды Героя России за взятие Попасной

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на вопрос редакции РИА «Новый День» о получении звезды Героя России. Его заявление появилось в пресс-службе компании «Конкорд».

По словам главы «оркестра», он действительно удостоился звания 20 июня 2022 года за взятие Попасной. Однако он подчеркнул, что звезда была вручена исключительно благодаря героизму «музыкантов» и бойцов из состава ВС РФ, которые помогали во время штурма населенного пункта.

Пригожин также рассказал, что за освобождение Артемовска от подобной награды он предпочел отказаться.

«По поводу Бахмута. Я и Уткин отказались от получения наград, поскольку считаем, что Родина нас и так достаточно отметила высоко», – пояснил он.

Ранее Евгений Пригожин раскрыл, что основная часть «вагнеровцев» не получила никаких орденов и наград за взятие Артемовска.

Москва, Светлана Антонова

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