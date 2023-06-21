В Москве задержали налетчиков, использовавших девушек для проникновения в квартиры жертв

Столичные полицейские задержали шестерых участников преступной группы, которые совершили серию разбойных нападений на квартиры. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«По версии полиции, две девушки из группы налётчиков знакомились в социальных сетях с потерпевшими, которые приглашали их к себе домой для проведения совместного досуга. Злоумышленницы приезжали по указанным адресам, а через некоторое время под различными предлогами ненадолго отлучались. Затем в квартиру они возвращались вместе с четырьмя своими подельниками», – говорится в сообщении ведомства.

Угрожая пистолетом, сообщники требовали отдать им дорогостоящую технику, деньги и другие ценные предметы.

После задержания участников криминального тандема у двоих из них оперативники обнаружили свёртки с амфетамином общей массой свыше 4 граммов, а также предмет, похожий на пистолет, который направлен на исследование.

Правоохранители отметили, что в группу входили исключительно молодые люди в возрасте от 18 до 21 года. Они подозреваются в семи разбойных нападениях с хищением имущества на общую сумму свыше 700 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище) и ч. 1-2 ст. 228 (незаконный оборот наркотиков) Уголовного кодекса РФ, которые соединены в одно производство.

Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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