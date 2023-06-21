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Среда, 21 июня 2023, 17:49 мск

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В ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Фото: ec.europa.eu

Послы государств Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России. Как говорится в сообщении шведского представительства в ЕС, новые рестрикции предполагают меры против обхода ранее введенных ограничений, а также расширение персонального санкционного списка.

Посол Польши в ЕС Анджей Садось пояснил журналистам, что в новом пакете предусмотрены санкции в отношении России 70 человек, 30 юридических лиц, а также поставки нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» и запрет на въезд для российских прицепов с товарами, отмечает ТАСС.

Дипломат пояснил, что в «черный список» вошли 70 человек, по его утверждению, «ответственных, в частности, за незаконную депортацию детей», а также «более 30 хозяйствующих субъектов, которые обходят санкции, поддерживают российские военные усилия».

Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на источник, официальное оформление новых санкций ЕС против России завершится к 23 июня, затем документ будет официально опубликован.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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