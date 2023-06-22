Число оформленных в мае договоров долевого участия выросло за год в Москве почти на 70%

Число зарегистрированных в мае договоров долевого участия (ДДУ) выросло в Москве в сравнении с аналогичным периодом прошлого года почти на 70%. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

В прошлом месяце Росреестром зарегистрировано 12 313 ДДУ в отношении жилой и нежилой недвижимости. Данный показатель увеличился на 67,7% по сравнению с маем прошлого года (7 344 ДДУ), а к аналогичному периоду 2021 года (10 586 ДДУ) рост составил 16,3%.

На рынке жилья в мае зарегистрировано 8 104 первичных договора, что на 66,9% превышает майские показатели прошлого года (4 856 ДДУ), а также на 15,1% больше аналогичного периода 2021 года (7 040 ДДУ).

В сегменте нежилой недвижимости Мосвы за месяц зарегистрировано 4 209 долевых сделок – увеличение на 69,2% и на 18,7% к результатам мая в 2022 и 2021 годах, когда было оформлено 2 488 и 3 546 ДДУ соответственно.

«В мае на рынке московской недвижимости отмечается существенное увеличение числа регистраций договоров долевого участия – рост в 1,7 раза по сравнению с прошлогодним результатом. При этом по отношению к апрельским значениям текущего года наблюдается сокращение на 14,4% при сделках с квартирами и на 30% в сегменте нежилой недвижимости, что характерно для периода майских праздников и наблюдается ежегодно с 2020 года», – заявил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

За первые пять месяцев 2023 года в Москве было зарегистрировано 56 315 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости. Это на 2% больше показателей января-мая 2022 года (55 215 ДДУ), а к аналогичному периоду 2021 года (54 852 ДДУ) рост составил 2,7%.

«Максимальное для пяти месяцев число первичных сделок оформлено в Москве в этом году – никогда ранее в январе-мае не регистрировалось столько договоров долевого участия – свыше 56 тысяч. При этом наибольший рост пришелся на жилье, где увеличение составило к прошлому году 4,3%, а к 2021 году – 5,7%. А вот нежилая недвижимость при сравнении с прошлым годом показала снижение на 465 договоров или на 2,5%, но все равно с 2021 года показатель стабильно выше 18 тысяч ДДУ», – добавил Майданов.

Москва, Андрей Дорофеев

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