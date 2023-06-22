«У Шойгу и Герасимова подход простой»: Пригожин о вранье в Минобороны РФ про реальную ситуацию в зоне СВО

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал болтовней заявления Министерства обороны России об «успехах» в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Создатель «оркестра» также рассказал о колоссальных проблемах на передовой.

По словам Пригожина, его данные о сложившейся на фронте обстановке расходятся с заявлениями МО РФ из-за «тотального» и «бессовестного» замалчивания фактов о проблемах в зоне СВО. Он подчеркнул, что во время штурма Артемовска бойцы ЧВК «Вагнер» пускали на территорию населенного пункта всех военкоров, чтобы они лично увидели происходящее и рассказали правду, но у руководства российского ведомства другой подход.

«Это просто болтовня. Туда никого не пускают, ничего не показывают. Именно из-за того, что там колоссальные проблемы. У Шойгу и Герасимова подход простой. Ложь должна быть чудовищной, чтобы в нее поверили. И этим они и занимаются», – цитирует создателя «оркестра» пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Евгений Пригожин открыто рассказал о ходе СВО и стремлении руководства спецоперации направить в Москву «красивые доклады» вместо отчетов о реальной ситуации на передовой.

Москва, Екатерина Попова

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