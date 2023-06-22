Экс-начальник антикоррупционного управления МВД России Сугробов вышел на свободу по УДО

Бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов вышел из колонии, где отбывал 12-летний срок. Фигурант громкого дела освобожден условно-досрочно, передают информагентства со ссылкой на источники.

«Сугробов вышел из колонии. Прокуратура не обжаловала постановление суда, который удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении», – цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов.

Как передает корреспондент РИА «Новости», возле ИК-3 в Скопине дежурили журналисты. Сугробова им застать не удалось, но около восьми утра с территории колонии выехали два тонированных автомобиля, люди в которых старались скрыть лица. Источник агентства подтвердил, что Сугробов освобожден.

Ехал ли внутри бывший генерал или нет, доподлинно неизвестно, однако после того как автомобили уехали территорию около колонии открыли, убрав охрану.

6 июня Скопинский районный суд Рязанской области принял прошение об УДО Сугробова, приговоренного к 12 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Согласно решению суда, ему по-прежнему запрещено занимать какие-либо должности в правоохранительных органах.

В конце апреля 2017 года Мосгорсуд признал бывшего начальника ГУЭБиПК МВД России Сугробова виновным в превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества, ему назначили наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Позже Верховный суд РФ смягчил приговор до 12 лет лишения свободы.

По версии обвинения, Сугробов в 2011 году создал преступное сообщество из числа своих подчиненных. Схема совершения преступлений заключалась в фальсификации доказательств, которые являлись основанием для уголовного преследования. Бывшее руководство ГУЭБиПК МВД таким образом создавало видимость успешного выполнения служебных задач.

Уголовное дело в отношении оперативников (ГУЭБиПК МВД РФ было возбуждено 14 февраля 2014 года после того, как они пытались задокументировать получение взятки высокопоставленным сотрудником управления собственной безопасности ФСБ РФ Игорем Деминым от «залегендированного» предпринимателя.

Главным фигурантом дела стал Сугробов. Он был арестован в мае 2014 года. Согласно материалам дела, подчиненные Сугробова создавали условия для получения чиновниками взятки, а затем предлагали им для смягчения участи нести под надзором полицейских полученную взятку конечному «бенефициару».

Например, должностному лицу под надуманным предлогом без его согласия могли положить на стол деньги и задокументировать это как его же незаконные действия. Таким образом, соучастники фальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые на первый взгляд носили законный характер, но фактически являлись этапами общего преступного умысла членов преступного сообщества, решил впоследствии суд.

Москва, Андрей Дорофеев

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