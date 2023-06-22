Мусоросортировочный комплекс горит в Москве

В столичном районе Чертаново сегодня загорелся мусоросортировочный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара на ул. Дорожная. По предварительной информации, возгорание произошло на территории мусоросортировочного комплекса», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
В столичном главке МЧС заявили, что в 15:43 пожар был локализован. Информации о пострадавших не поступало.
Площадь возгорания составляет 900 кв. м. К тушению привлечены два вертолета.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube