Мусоросортировочный комплекс горит в Москве

В столичном районе Чертаново сегодня загорелся мусоросортировочный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Чертановская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара на ул. Дорожная. По предварительной информации, возгорание произошло на территории мусоросортировочного комплекса», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В столичном главке МЧС заявили, что в 15:43 пожар был локализован. Информации о пострадавших не поступало.

Площадь возгорания составляет 900 кв. м. К тушению привлечены два вертолета.

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Москва, Андрей Дорофеев

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