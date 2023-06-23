Центр Москвы перекроют на время бала «Выпускник»

Движение транспорта в районе Кремля будет ограничено в субботу в связи с проведением выпускного бала. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«24 июня будет временно закрыто движение для транспорта в центре в связи с проведением бала «Выпускник». Движение будет закрыто: с 8:00 24 июня до 7:00 25 июня на улице Ильинка и в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки; с 16:00 24 июня до 7:00 25 июня на съезде с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта», – говорится в сообщении ведомства.

В дептрансе добавили, что также с 00:01 23 июня до окончания бала будет недоступна парковка на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади.

Традиционный всероссийский бал «Выпускник» пройдет в Кремле 24 июня. На пяти площадках (Александровский сад, Сапожковская площадь, Кремлёвский Дворец, Красная площадь и Гостиный двор) будет организована 14-часовая развлекательная программ.

Торжественная часть включает награждение победителей премии «Выпускник».

Москва, Андрей Дорофеев

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