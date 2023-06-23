Лавров сообщил о скором включении Африканского союза в G20

В ближайшее время при активной поддержке России будет решен вопрос о включении Африканского союза в «Большую двадцатку» (G20). Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня на заседании Делового совета по развитию сотрудничества со странами Африки. По его словам, большой импульс в развитии сотрудничества даст встреча первых лиц государств в рамках предстоящего в июле саммита «Россия – Африка».

«Роль (Африки) в качестве одной из важнейших опор формирующейся многополярной системы продолжает возрастать. За последние 10 лет номинальный ВВП Африки вырос в 1,5 раза, а доля транснациональных корпораций в нем неуклонно снижается. Многие страны достигли существенных успехов в укреплении своих экономик. Особое значение имеет создание африканской континентальной зоны свободной торговли. В ближайшей перспективе при нашем активном содействии будет решен вопрос о включении Африканского союза в «Группу двадцати». Это позволит континенту полноценно участвовать в формировании международной повестки дня и в механизмах глобального управления», – пояснил Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание, что обеспечение экономической и финансовой независимости остается одним из ключевых факторов развития Африки и ее продовольственной обеспеченности. «Россия занимает принципиальную позицию в поддержку необходимости реформирования мировой финансовой архитектуры и повышении роли в ней новых центров экономического роста. Выступаем за перераспределение в их пользу глобальных денежно-кредитных ресурсов, уделяем особое внимание потребностям африканских государств», – подчеркнул Лавров.

«В плане практического сотрудничества Африка занимает место одного из быстро растущих экспортных рынков для наших товаропроизводителей, перспективных направлений для российских капиталовложений. Страны континента заинтересованы работать с нами для достижения целей, которые изложены в стратегическом документе Африканского союза под названием «Повестка-2063». Значительная часть мероприятий, которые планируются на июль этого года в рамках второго саммита «Россия-Африка», будет посвящено упомянутым мною вопросам и рассчитываем, что встреча в верхах придаст мощный импульс всестороннему развитию российско-африканских отношений», – заключил глава МИД России.

Второй экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля.

Москва, Мария Соколова

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