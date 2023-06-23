Москве предстоят дождливые выходные

В Москве и Подмосковье в выходные дни ожидается дождливая погода, которую принес скандинавский циклон. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

В субботу, 24 июня, ожидается облачная погода с кратковременным дождем. Ночная температура в Москве 14…16°, по области 11…16°. Днем термометры покажут в столице 21…23°, в Подмосковье – 20…25°.

В воскресенье, 25 июня, при облачной погоде с прояснениями сохранится вероятность кратковременных дождей, но уже местами. Ночью в Москве ожидается 12...14°, по области 9...14°. Днем воздух прогреется до 23-24°.

«В начале следующей рабочей недели, 26 и 27 июня характер погоды существенно меняться не будет, разве что намечается небольшое потепление днем до 25°. Опять же вероятность кратковременных дождей сохраняется. На погоду будет влиять еще один циклон с территории Беларуси, который переместится на юго-запад Центрального округа, а своими атмосферными фронтами с дождем заденет южную половину Центрального региона, в том числе и Московскую область», – уточнили в Гидрометцентре.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»