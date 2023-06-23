Carlsberg продает «Балтику»

Сегодня Carlsberg Group сообщила о подписании соглашения о продаже пивоваренной компании «Балтика». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте датского концерна.

Сделка подлежит одобрению регулирующими органами РФ и сроки окончательного ее оформления остаются неопределенными. Кто станет покупателем, не уточняется.

Как предполагается, до завершения сделки пивоваренная компания продолжит выполнять все ранее взятые на себя обязательства.

Carlsberg владел долей в пивоваренной компании «Балтика» с 2000 года, а в 2008-м стал единственным владельцем. О планах уйти с российского рынка датский концерн заявил в марте прошлого года, приостановил инвестиции, экспорт в РФ и рекламу своей продукции, а также закрыл выпуск в России своего флагманского бренда Carlsberg.

Москва, Мария Соколова

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