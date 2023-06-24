Деэскалация мятежа: Лукашенко договорился с Пригожиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, против которого в России накануне было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Стороны договорились о деэскалации ситуации, передает «Белта» со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

Как отмечается, сегодня утром президент России проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией «Вагнер». При этом главы государств договорились о совместных действиях. В развитие договоренностей белорусский лидер, «дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК «Вагнер».

Сообщается, что переговоры длились в течение всего дня. В результате были достигнуты договоренности о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Пригожин принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооруженных бойцов компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

«На данный момент на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер», – говорится в сообщении государственного информагенства Белоруссии.

Пресс-служба Пригожина распространила новое заявление, в котором предприниматель подтвердил, что движение бойцов ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы остановлено – подразделения возвращаются к местам дислокации в полевые лагерях.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»