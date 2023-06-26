Выпускной бал в Кремлевском дворце отменен окончательно

Выпускной бал, который должен был пройти в Государственном Кремлевском дворце 24 июня, не перенесен на 1 июля, а отменен. Об этом сообщила пресс-служба дворцового комплекса.

«Уважаемые выпускники и их родители! Ряд федеральных телеканалов выпустил информацию о том, что Всероссийский выпускной бал в Кремле переносится и состоится 1 июля 2023 года. К сожалению, это некорректная информация. Выпускной бал 2023 в Кремлёвском дворце отменён», – говорится в телеграм-канале ГКД.

Сегодня пресс-секретарь Кремлевского дворца Константин Ярошевский подтвердил ТАСС эту информацию.

«Его не переносят на 1 июля, он отменен окончательно», – заявил он.

Традиционный всероссийский бал «Выпускник» должен был пройти на пяти площадках (Александровский сад, Сапожковская площадь, Кремлёвский Дворец, Красная площадь и Гостиный двор). Для выпускников и их родителей была запланирована 14-часовая развлекательная программ.

Москва, Андрей Дорофеев

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