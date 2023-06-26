Синоптики пообещали Москве влажную погоду без жары

В Москве и Подмосковье вновь ожидается дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в течение недели возможен порывистый ветер – воздух при прояснениях будет прогреваться, но особой жары ожидать не следует.

Во вторник, 27 июня, под влиянием южного циклона облаков станет больше, но кратковременные дожди пройдут южнее столицы. Температура ночью до 15°, днем – до 24° при порывистом ветре местами до 15 м/с.

В среду, 28 июня, днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь и небольшое понижение температуры. Ночью в Москве прогнозируется 12...14°, по области 9...14°. Днем воздух прогреется до 23°. Местами возможен порывистый ветер до 15 м/с.

В четверг и пятницу, 29-30 июня, в российской столице будет дождливо. 29 июня дневная температура не превысит 22°. 30 июня также ожидается облачная погода с дождем при температуре 19…24°.

«По расчетам за последние два дня июня может выпасть до 20% от месячной суммы осадков. Есть вероятность, что и июнь 2023 года, примерно так же, как и прошедший май, войдут в историю метеонаблюдений как не жаркие и с дефицитом осадков. Примерно на треть», – уточнили в Гидрометцентре.

Москва, Андрей Дорофеев

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