«Страшный кошмар сбывается на глазах…» Поход на Москву выявил новый запрос общества к власти

Громкие события конца прошлой недели показали неготовность российской власти и международного сообщества, включая коллективный Запад, к вооруженному мятежу в России. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов, комментируя ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер» и её основателя Евгения Пригожина. По оценке эксперта, главным последствием случившегося стал запрос общества на гарантию безопасности.

«Подобного рода социально-психологические потрясения даром не проходят. Поэтому мощно вырос запрос не только на безопасность, который раньше существовал и был выражен достаточно серьезно – на стабильность, сохранение статус-кво и какие-то гарантии на будущее. Сейчас запрос на демонстрацию таких гарантий обострился. По сути, общество после этого инцидента задает власти вопрос: как вы прогарантируете, что подобные эпизоды не произойдут в будущем?» – пояснил Старовойтов.

Эксперт обратил внимание, что ответ на этот вопрос интересует также представителей власти регионов РФ на фоне отсутствия алгоритма действий в подобных ситуациях. «Как справится власть с этим вызовом и каким образом она ответит на этот вопрос?.. Это интересно не только обществу, но и нижестоящим уровням власти. Например, тем же губернаторам, которые были очень растеряны в момент происходящего. Да, конечно, заявляли о полной поддержке президента и федеральной власти – надо отдать им должное, хотя бы это они делали. Но в целом вопрос о том, что нужно было делать в этой ситуации, возник. Кто-то перекапывал дороги, кто-то собирал совещание силовиков, но, тем не менее, вдруг оказалось, что в России нет алгоритма поведения в кризисных ситуациях такого рода», – подчеркнул он.

«Никто не ожидал, что Россия может столкнуться с вооруженным мятежом. Есть алгоритмы по поводу внешней агрессии, по поводу уличной протестной активности оппозиции, но чтобы армия двигалась с тяжелым вооружением в сторону столицы – как-то все оказались не готовы, и не только государственная власть, но, видим, и военные, и силовые структуры то же. Это второй вопрос, связанный с первым тезисом, что сейчас общество хочет увидеть гарантии безопасности и того, что это не повторится в дальнейшем», – полагает эксперт.

При этом Старовойтов отметил, что таких же гарантий от России ждет мировое сообщество – причем не только из дружественных стран. «Это касается не только тех партнеров, с которыми мы сейчас сотрудничаем, но и того же Запада, где, конечно, напугались. Как строить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным – понятно. А что делать, если «джеймсбондовский злодей» вдруг получит в свои руки ядерное оружие?.. К этому, как оказалось, не готов и весь мир. Вооруженный мятеж в ядерном государстве не входил в планы ни одного государства на планете, и начал выглядеть, как самый страшный кошмар, который сбывается на глазах, в том числе, мировых лидеров», – подчеркнул он.

«Да, в свержении власти в России Запад заинтересован, но все ожидали, что это произойдет в форме либерального мятежа – придут люди с демократическими лицами, но Пригожина никто не ждал. В этом есть очень интересный момент. Выяснилось, что Запад готов к свержению власти в России, но только одной группой – так называемых прозападных либеральных сил. А к тому, что это будет патриотический мятеж, Запад тоже не готов и не желает этого…» – констатировал политолог.

Как полагает Старовойтов, последние события наверняка скорректируют повестку президентской избирательной кампании, в которой вопросам внутренней безопасности «будет посвящено отдельное место». «Об этом будет говорить не только лидер гонки – действующий президент, но и его конкуренты. Эта тема вошла в предвыборную повестку», – отметил он.

«И самое главное – вновь возник вопрос, что специальная военная операция (СВО) при всей ее необходимости, как нам говорят, создает дополнительные риски внутри государства. Если раньше казалось, что это риски внешнеполитической дестабилизации, то мятеж Пригожина показал, что СВО может создавать мощные внутриполитические риски. И это совсем не посты в «Телеграме», не активность групп так называемых иностранных агентов и либеральных журналистов. В связи с этим, конечно, по другому выглядит попытка администрации президента купировать рост ультрапатриотических настроений. Это вывод неочевидный, но надо отдать должное предусмотрительности политических администраторов. Конечно, когда такие настроения купировались, патриотической общественности, военкоррам не очень было понятно, для чего это делают. Теперь очевидно, почему к такого рода настроениям администрация президента всегда относилась настороженно, понимая, какой фон они создают», – считает политолог.

По его оценке, в ближайшее время даже на таком фоне кадровых перестановок в российской власти ожидать не следует. «Cегодня министр обороны облетал позиции российских войск. Неизвестно, это консервы или правда, но он наконец-то вышел из тени. Все ждали, что это произойдет раньше, но, по крайней мере, сейчас… Его появление в публичном пространстве воспринимается как ответ на вопрос, будет ли отставка», – отметил он.

«И мы понимаем, что президент не ведет переговоры с террористами и не поддается давлению. Это его принципиальная позиция. Еще есть позиция – своих не сдает, тем более – под давлением. Поэтому предположу, что да – ротация будет, но произойдет она не в ближайшее время, а, скорее всего, уже после окончания СВО», – заключил Старовойтов.

Москва, Мария Соколова

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