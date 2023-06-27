Мошенник пытался продать квартиру москвички стоимостью 10 миллионов рублей

Полицейские задержали мужчину, который пытался продать квартиру в столице стоимостью 10 млн рублей без ведома ее хозяйки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«Предварительно установлено, что задержанный познакомился с 34-летней москвичкой. Гражданку он убедил, что ему грозит незаконный арест, но есть возможность за деньги избежать этого. Для решения вопроса он уговорил женщину подписать доверенность на продажу её квартиры, расположенной в Зеленограде. После этого злоумышленник предложил переехать в другой регион России для совместного проживания, на что женщина согласилась», – говорится в сообщении ведомства.

Затем 30-летний мужчина один вернулся в Зеленоград и, представившись братом собственницы квартиры, якобы нуждающейся в деньгах из-за больших долгов, заявил сотруднику риэлтерской фирмы о необходимости срочной продажи недвижимости.

Женщине о продаже ее квартиры сообщили знакомые, которые увидели в интернете объявление о реализации жилища. После этого москвичка обратилась к риелтору и в полицию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (покушение на мошенничество с недвижимостью). Фигурант заключен судом под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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