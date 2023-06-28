В последние дни июня Москве прогнозируют сильные осадки

Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве и Подмосковье в течение 29 и 30 июня. Об этом сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова сегодня в своем телеграм-канале.

«Уходящий июнь в Москве и области был скуп на дожди. За месяц лишь раз, днем 23 июня, в городе наблюдались сильные ливни. Но и им было не под силу существенно изменить месячный дефицит», – отметила Позднякова.

Однако, по ее словам, ситуацию могут изменить предстоящие два дня. Циклон, который сегодня кружит над Минском, станет смещаться в сторону Москвы.

«Его влияние в столичной области мы ощутим в четверг и пятницу. Наиболее сильные дожди, местами с грозой и порывам ветра ожидают москвичей в ночь на четверг, местами может выпасть до 20 мм осадков. Затем интенсивность дождя уменьшится, но за процесс (четверг и пятница) в Москве может выпасть почти половина месячной нормы осадков», – сообщила специалист.

Ранее метеорологи сообщали, что 23 июня в Москве выпало около четверти месячной нормы осадков.

Москва, Андрей Дорофеев

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