Суд в Москве вынес приговор шестерым участникам ячейки экстремистской организации

Кузьминский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор четверым организаторам и двоим участникам экстремистской организации. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«Следствием и судом установлено, что не позднее декабря 2017 года группа лиц, будучи осведомленными о вступившем в законную силу решении Верховного суда РФ, организовали на территории столичного региона работу запрещенной на территории Российской Федерации международной религиозной экстремистской организации. Собрания проходили в период с декабря 2017 года по октябрь 2021 года в съемных квартирах, расположенных по улицам Вавилова, Краснолиманская, Соловьиный проезд и Волжскому бульвару, где участники организации изучали экстремистскую литературу», – говорится в сообщении ведомства.

В СК отметили, что в ходе следствия было осмотрено более 600 единиц экстремистской литературы, по которой проведены сложные судебные экспертизы, в том числе религиоведческая, выводы которых в совокупности с иными доказательствами легли в основу обвинения.

В зависимости от роли каждого фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации).

Приговором суда Евгению Тарасову назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мукажан Ксюпов, Парвиз Зейналов и Урдаш Абдуллаев приговорены к 6 годам заключения в колонии общего режима каждый. Ильмиру Абдуллину и Николаю Нестеровичу назначено наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Москва, Андрей Дорофеев

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