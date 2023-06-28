Политолог Сергей Марков посчитал затраты на содержание ЧВК «Вагнер» несравнимыми с расходами коллективного Запада

Экс-депутат Госдумы, политолог Сергей Марков сравнил затраты на содержание ЧВК «Вагнер» и расходы оборонного бюджета западных стран в ходе СВО – 1 млрд долларов против 300. Аналитики также посчитали, что львиная доля расходов на частную армию была из кармана бизнесмена Евгения Пригожина.

Депутат Госдумы V созыва, экс-доверенное лицо президента России Владимира Путина, член Общественной палаты трех созывов, основатель Института политических исследований Сергей Марков в своем блоге провел подсчеты расходов на ЧВК «Вагнер», обеспечение Российской Армии и сравнил это с расходами коллективного Запада.

«Путин рассказал о тратах государства на ЧВК Вагнер. 86 млрд руб с мая 2022 по май 2023. То есть на 50 тысяч Вагнера за год 1 млрд долларов. То есть если армия России на фронте 500 тысяч, то примерно 10 млрд в год. То есть за все время СВО примерно 15 млрд. Это очень очень мало. Сравните, например, что финансовый блок правительства оставил на западе 300 млрд. Хватило бы на 20 лет таких войн», – заявил политолог Марков.

Ранее независимые аналитики «БФМ» проводили собственные подсчеты расходов на частную военную компанию «Вагнер», исходя из открытых данных и пришли к выводу, что 86 млрд, выделяемых государством на ЧВК «Вагнер» – это лишь малая доля того, что тратилось на содержание военной компании. Эта сумма покрывает только зарплаты и малую часть компенсационных выплат родственникам погибших. Помимо этого, львиную долю расходов составляют выплаты по ранению, закупка и содержание военной техники, топливо, вооружение и так далее. Таким образом получается, что государство компенсировало лишь малую часть расходов на ЧВК «Вагнер», а основные расходы были из бюджета ее основателя, миллиардера Евгения Пригожина.

Таким образом цифры, которые сравнивает Марков, немного не соответствуют действительности. Однако стоит признать, что при то, что содержание частной военной компании в России действительно дешевле, чем на Западе, хоть и не в 20 раз. При этом как неоднократно признавали российские политики, ЧВК «Вагнер» – самое подготовленное, профессиональное и результативное подразделение, которое принимает участие в СВО на Украине.

Москва, Светлана Антонова

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