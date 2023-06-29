Основатель «Землян» Владимир Киселёв дал большое интервью об артистах и поддержке СВО

Специальная военная операция серьёзно повлияла на жизни многих россиян. Отметились и многие артисты, однако далеко не все изъявили желание поддержать свою страну в час испытаний.

Фронтмен «Землян» Владимир Киселёв в свежем интервью поделился мыслями по поводу ситуации. Так, он жёстко раскритиковал явление, которое можно назвать патриотизмом за деньги.

Управление по внутренней политике и культуре совершенно провалило свою работу, занимаясь десятки лет пустым распределением бюджетов. Результаты их деятельности незаметны, подчеркнул музыкант.

Вместо этого, устраиваются бесполезные концерты за тысячи километров от фронта и автопробеги, которые лишены смысла. А немало певцов просто выходят на сцену за солидный гонорар.

Интервью-видео

Владимир Владимирович заметил, что давно вместе с коллегами участвует в агитбригадах, которые посещают новые территории и линию соприкосновения. Кроме того, он вместе с Григорием Лепсом, Николаем Басковым, Юлией Барановской и своей семьёй занимается гуманитарными вопросами.

«Хотя хотелось бы сказать, что мы вообще не должны это делать, это не наша работа», – подчеркнул «Землянин».

Он напомнил, что Игорь Крутой и Игорь Матвиенко до сих пор открыто не заявили о своей поддержке СВО. Вместо этого создаются «патриотичные» оперы про викингов, а Крутой так и вовсе отсутствует в медиасреде.

В то же время на Украине немало артистов честно поддерживают свою страну и вкладывают личные средства в поддержку своих солдат, обратил внимание Киселёв.

А вот деятельность единомышленников Владимира Владимировича не только не помогают, но и препятствуют. Во время ПМЭФ он объявил о денежных выплатах каждому российскому бойцу, который сможет успешно поразить иностранную технику – танки «Леопард», БМП «Брэдли» и прочие проявления иностранного ленд-лиза.

Однако эта инициатива неожиданно не нашла поддержки со стороны Минобороны РФ, а наоборот – ставятся помехи.

«У нас есть очень серьёзное количество артистов, которые пошли поддержкой на мою инициативу, и мы будем это делать, преодолевая в некоторых моментах противодействие Министерства обороны», – заметил фронтмен.

Также Киселёв не забыл и про беглых российских исполнителей вроде признанного иноагентом на территории России Андрея Макаревича. Участник «Землян» заметил, что его коллега ошибочно считал, будто его популярность продлится вечно и ему всё будет сходить с рук, но этого не произошло.

А попытки прижиться на чужбине и плевать на свою Родину есть не что иное, как отрезание пуповины, выразил уверенность барабанщик. По его мнению, это самое страшное, что только может быть.

Москва, Светлана Антонова

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