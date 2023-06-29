Экс-глава «Яндекс.Лавки» Красильщик заочно приговорен к 8 годам заключения за фейки о ВС РФ

Басманный районный суд столицы вынес заочный приговор медиаменеджеру и бывшему главе сервиса «Яндекс.Лавка» Илье Красильщику, признав его виновным в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщила сегодня пресс-служба суда.

«Приговором Басманного районного суда города Москвы Красильщик И.И. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д», ч.2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет колонии общего режима», – говорится в сообщении суда.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении Красильщика возбудили в 2022 году К тому моменту медиаменеджер уже находился за пределами России. В ходе следствия он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Москва, Андрей Дорофеев

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