Фигуранты более 150 дел о мошенничестве с госзакупками задержаны в Москве

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали в столице участников группы, которые мошенничали с госзакупками через подставные фирмы. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По версии следствия, злоумышленники создали более 40 подконтрольных юридических лиц. Наименования этих компаний были созвучны с названиями государственных организаций. От их имени на сайте госзакупок размещались извещения о проведении аукционов на право заключения договоров поставки различных товаров. Участники торгов должны были внести обеспечительный платеж в размере от одного до пяти процентов от начальной максимальной цены предполагаемого договора», – рассказала Волк.

После получения денег аферисты переставали выходить на связь, а итоговый протокол аукциона не публиковался. Позже денежные средства обналичивались и распределялись между организатором и его подельниками, которые тратили их на дорогие автомобили, земельные участки и прочее имущество.

По словам Волк, к настоящему моменту следствием предварительно установлено более 120 фактов обмана компаний-поставщиков с общим ущербом более 17 млн рублей. Кроме того, выявлены факты незаконного образования юридических лиц и легализации криминальных доходов.

«Возбуждено 152 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159, 173.1, 174.1 и 210 УК РФ. В настоящее время они соединены в одно производство и расследуются сотрудниками следственной части УВД по Южному административному округу ГУ МВД России по Москве», – добавила представитель министерства.

Четверо фигурантов заключены под стражу, один объявлен в федеральный розыск. В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»