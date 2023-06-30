Повышенный налог на доходы состоятельных россиян принес в российский бюджет более триллиона рублей

В консолидированный российский бюджет поступило 1,013 трлн рублей после начисления повышенного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который составляет 15% для россиян с ежегодным доходом свыше 5 млн рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к проекту закона об исполнении бюджета за 2022 год.

Как отмечает издание, из 1,013 трлн рублей в федеральный бюджет поступило 132 млрд рублей, что на 70% больше, чем планировал Минфин. Еще 10 млрд рублей поступили с доходов (свыше 5 млн рублей) в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов.

Доходы региональных бюджетов от подоходного налога для обеспеченных россиян составили 882 млрд рублей в 2022 году. Годом ранее эта сумма была на уровне 553,7 млрд рублей.

Представитель Минфина подтвердил «Ведомостям», что общая сумма поступлений в федеральный бюджет от повышенной ставки НДФЛ составила в 2022 году 142 млрд рублей, что на 59 млрд рублей больше, чем годом ранее. «Такой рост в прошлом году связан с увеличением доходов от НДФЛ, полученных с дивидендов на фоне высоких выплат», – пояснили в ведомстве.

Еще одна причина роста связана с доначислениями ФНС по доходам, полученным в 2021 году. Сейчас ставку 15% к доходам применяет налоговый агент (работодатель), когда выплаченная сумма превысит 5 млн рублей в год. Если физлицо получает доходы от нескольких источников, то по итогам года ФНС самостоятельно производит расчет и направляет ему уведомление о необходимости доплаты.

Эксперты не исключают, что в будущем система прогрессивных ставок по НДФЛ будет развиваться в сторону увеличения. «Сейчас мы уже видим пример введения налога на сверхприбыль компаний в условиях дефицита бюджета, что позволяет предположить возможность распространения этой практики в дальнейшем, в том числе на другие налоги», – отметила начальник отдела налоговой политики департамента развития инфраструктуры государственной поддержки ЦСР Динара Ибрагимова.

Напомним, ставка налога для физлиц с высокими доходами была повышена до 15% с 2021 года, и взимается не со всего дохода физлица, а с той его части, которая превышает 5 млн рублей в год. Остальной заработок облагается по ставке 13%.

Прогрессивную шкалу НДФЛ для богатых россиян предложил ввести президент России Владимир Путин в 2020 году для финансирования орфанных (редких) заболеваний у детей.

Москва, Светлана Антонова

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