Ливень, гроза и сильные порывы ветра ожидаются в Москве в ближайшие часы

Ливень с грозой ожидаются сегодня в столице в течение второй половины дня. Об этом сообщило главное управление МЧС России по городу Москве.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 2 часа с сохранением до 20:00 30 июня в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с», – говорится в экстренном предупреждении, распространенном ведомством.
Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений, и парковать машины вдали от деревьев.
Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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