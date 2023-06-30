«Возмутительное отношение»: Лавров оценил перспективы «зерновой сделки»

Черноморская зерновая инициатива давно превратилась в коммерческую сделку, которая не влияет на решение глобальных продовольственных проблем, что делает бесполезным ее продление. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня на брифинге. По его словам, Россия в любом случае сохранит необходимый объем поставок зерна в беднейшие страны за свой счет.

«Экспорт наших удобрений и продовольствия продолжается. Мы обеспечиваем соответствующие операции, обходя и географические маршруты, и прочие технологические препятствия, которые выстроены Западом. И наш экспорт в этом сельскохозяйственном году ожидается почти на уровне 50 млн тонн», – отметил Лавров.

В то же время глава МИД РФ обратил внимание на коммерциализацию «зерновой сделки» со стороны Украины на фоне «возмутительного отношения» стран Запада. «Буквально вчера США и Великобритания опубликовали такой оправдательный документ, где они пытаются доказать, что наши удобрения и продовольствие не подпадают под санкции. Лживый характер абсолютно этого утверждения понятен любому, кто хоть мало-мальски хоть раз интересовался положением в этой сфере», – констатировал он.

«Что касается украинской части пакета, мы уже многократно приводили данные о том, что вывозится, прежде всего, зерно, которое идет на коммерческие нужды, а не беднейшим странам… В беднейшие страны, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы вывезено чуть больше 2,5% этих зерновых. Мы в случае прекращения черноморской инициативы обеспечим поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет, безвозмездно», – подчеркнул глава МИД РФ.

По его словам, теракт на аммиакопроводе «Тольятти-Одесса» стал еще одним поводом для завершения зерновой сделки. «Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действие этой черноморской инициативы, потому что она, как я уже сказал, в части украинского зерна давно стала коммерческой», – заключил Лавров.

Напомнил, «Черноморская зерновая инициатива была заключена в 22 июля 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН по организации безопасного морского коридора для сельхозгрузов Украины и снятия ограничений на вывоз российского продовольствия и удобрений. Сделка трижды продлялась, и сейчас действует до 18 июля, несмотря на невыполнение российской части соглашения. По оценке ряда экспертов и официальных лиц, вероятность выхода России из соглашения очень высока.

Москва, Мария Соколова

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