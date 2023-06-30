Модель из Саратова победила в конкурсе «Мисс Москва»

Победительницей конкурса «Мисс Москва» – 2023 стала модель и телеведущая из Саратова Ангелина Бреженская. За корону в этом году в столице боролись 33 девушки.

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Победительница окончила Российскую академию народного хозяйства, факультет экономики. Ранее девушка уже принимала участие в конкурсах красоты, в том числе международных. Однако гран-при в «Мисс Москва» на текущий момент – самая значимая победа в ее портфолио, пишет «Комсомольская правда».

«Цель в жизни вырастить лучшую версию себя, заниматься любимым и общественно полезным делом, быть примером для подрастающего поколения, – заявила Бреженская журналистам.

Параметры Ангелины 92-60-90, а рост 171 см.

Среди аналогичных конкурсов в регионах этот считается одним из самых сложных. Потому что в «Мисс Москва» прописку не спрашивают, и на конкурс заявляются претендентки со всей страны.

В то же время денег за победу победительнице не дают, только подарки от спонсоров и символическую диадему. А вот роскошную корону, которую водружают на сцене, финалистке не дарят. Украшение изготовили к самому первому конкурсу почти 30 лет назад и используют для символической коронации.

Победительница будет представлять столицу на фестивале «Краса России».

Москва, Андрей Дорофеев

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