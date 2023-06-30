Сегодня в Госдуме начала работу парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Депутаты и сенаторы намерены даль правовую оценку ситуации и разработать меры по поддержке и реабилитации пострадавших детей.

«Наша цель – выявить причины и условия возникновения преступлений, информировать о них общество и содействовать их устранению», – отметила сопредседатель комиссии Анна Кузнецова, открывая заседание.

В заседании приняли участи представители Донецкой и Луганской народных республик, которые передали в распоряжение комиссии факты грубого и массового нарушения прав детей со стороны киевского режима. «Пострадали более 24 тысяч детей», – сообщила Анна Кузнецова.

Также были зафиксированы случаи сексуальной эксплуатации и изнасилования несовершеннолетних, их продажи на органы: десятки воспитанников детских домов исчезли в неизвестном направлении, что подтверждали сами руководители этих учреждений.

В рамках комиссии будет создано четыре рабочие группы. Одна из них будет собирать материалы и факты преступлений, вторая займется вопросами международно-правовой оценки данных фактов. Третья группа будет отвечать за совершенствование механизмов защиты несовершеннолетних от посягательств на их права со стороны иностранных государств. Четвертая – займется выработкой мер социальной поддержки и реабилитации детей, пострадавших от действий киевского режима.

Напомним, 20 июня Госдума принята постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. 21 июня Совет Федерации поддержал такое решение. В состав комиссии вошли по 13 депутатов и сенаторов. Предполагается, что расследование будет продолжаться в течение года. Результаты направят руководству страны.

Москва, Мария Соколова

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