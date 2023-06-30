Задолженность россиян по ипотеке достигла рекордной суммы

Задолженность россиян по ипотеке достигла рекордной отметки – 15,1 трлн рублей. По итогам мая банки выдали жилищные ссуды на сумму 580,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Как пояснил регулятор, показатели выдачи ипотеки увеличились в четыре раза по сравнению с маем 2022 года, когда отмечался значительный спад кредитной активности в условиях неопределенности.

В то же время средний размер кредита немного снизился – до 3,68 млн рублей.

В годовом сопоставлении темп прироста портфеля ипотечного жилищного кредитования увеличился с 18,6% в апреле до 21,4% в мае, обеспечив около 67% прироста задолженности физлиц по кредитам. В структуре потребительского портфеля задолженность по ипотеке составляет 52,2%.

Москва, Светлана Антонова

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