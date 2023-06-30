Московский адвокат ответит в суде за угрозу убийством прокурору

В столице перед судом предстанет адвокат, угрожавший убийством прокурору. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено, что 3 октября 2022 года обвиняемый, осуществляя защиту подсудимого по уголовному делу о пособничестве в вымогательстве, находясь в зале Никулинского районного суда города Москвы, в ходе заседания, с целью воспрепятствования надлежащей служебной деятельности государственного обвинителя прокуратуры Москвы, публично высказал в ее адрес угрозу убийством, которую она восприняла реально», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

55-летний юрист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством в отношении прокурора в связи с рассмотрением дела в суде).

Уголовное будет направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

Москва, Андрей Дорофеев

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