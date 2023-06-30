Варшава просит США «как можно скорее» отправить ядерное оружие в Польшу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился с просьбой разместить на территории страны американское ядерное оружие. По его словам, это нужно сделать, «как можно скорее».

«В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы тем более обращаемся ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», – цитирует РИА «Новости» заявление Моравецкого, которое он сделал по окончании саммита Европейского совета.

«Это, прежде всего, должно быть решение наших американских партнеров, партнеров по НАТО. Мы объявляем, что желаем быстрых действий», – добавил премьер-министр Польши.

Программа Nuclear Sharing позволяет США передавать свое ядерное оружие военно-воздушным силам стран НАТО в случае необходимости.

Ранее Россия приняла решение разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии для сдерживания агрессивных намерений Североатлантического альянса.

Брюссель, Светлана Антонова

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