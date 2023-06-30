В выходные в Москве и Подмосковье потеплеет, но дожди продолжатся

В предстоящие выходные в московском регионе потеплеет, но продолжатся дожди. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, циклон, который определял погоду в предыдущие дни, сместится и столбик термометра пойдет вверх.

В субботу, 1 июля, ночью ожидается небольшой дождь, температура составит 13...15°, по области 10...15°. Днем местами также вероятен небольшой кратковременный дождь. Воздух прогреется до 25-26°. При этом возможен порывистый ветер до 15 м/с.

«В воскресенье и понедельник, 2 и 3 июля, вполне летняя погода. Хотя вероятность кратковременного дождя остается», – отметили синоптики.

В эти дни прогнозируется переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью до 16°, днем – до 25-26°. Возможен порывистый ветер до 15 м/с.

В дальнейшем, согласно прогнозу синоптиков, должна установиться погода без осадков.

Москва, Андрей Дорофеев

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