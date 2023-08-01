Атаки беспилотников: Москве необходима дополнительная система защиты

Продолжающиеся атаки украинских беспилотников на Москву показали, что в российской столице необходимо модернизировать существующую систему защиты. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев.

«Вчера совместно с экспертами в сфере оборонных технологий мы провели первое экстренное совещание на тему защиты Москвы и стратегических объектов страны от БПЛА. По его итогам уже формируем пакет предложений для Правительства Москвы, ФСБ и Минобороны России», – сообщил парламентарий.

По его словам, при обсуждении проблемы с экспертами выяснилось, что на создание дополнительной защиты нужно всего два млрд рублей и полгода. «Пусть даже ошиблись и понадобится 20 млрд и немного больше времени – это ничто по сравнению с угрозой и возможностями нашего бюджета», – подчеркнул он.

Гусев пояснил, что не нужно перестраивать действующие системы наблюдения под новые задачи и направлять камеры контроля скорости в небо. «После общения со специалистами понятно, что это не сработает. Необходимо создавать специализированную систему по выявлению и уничтожению дронов. Тем более, стоит она недорого», – отметил депутат.

В числе приоритетных мер парламентарий назвал необходимость создания при правительстве Москвы Штаба по защите москвичей от угрозы БПЛА. «В столице отлажена работа органов по ГО и ЧС. Но тут уникальная угроза, требующая комплексного подхода, стратегических решений и привлечения экспертов, общественников, военных, конструкторов, айтишников», – сказал Гусев.

По его мнению, ещё одной мерой может стать формирование в Москве корпуса «Народных защитников». «Предлагал это сделать еще в июне. Нам нужно минимум 100 тысяч горожан (по 2 на каждый многоквартирный дом), которые пройдут обучение и смогут организовать соседей в случае новых подобных атак. Паника – это производная от стресса, помноженного на отсутствие информации. Единственный способ как с этим бороться – это если в каждом доме будет обученный активист и жители дома будут знать, к кому обращаться. Мы не будем дожидаться, пока власти наконец-то оценят это предложение. Партия «Справедливая Россия – За правду» готова обучать «Народных защитников» в инициативном порядке. Уверен, этот опыт будет полезен органам власти», – заявил депутат, отметив, что «это всего лишь сшитые «на скорую» руку первичные предложения», и работа в этом направлении будет продолжена.

«Москва должна быть безопасным городом, а не городом, в котором люди убедили себя, что они в безопасности», – констатировал Гусев.

Напомним, в минувшее воскресенье, 30 июля, Москву атаковали украинские беспилотники. Сегодня ночью был нанесен новый удар по району Москва-сити. По предварительным данным, один из аппаратов вновь попал в ту же высотку.

Москва, Светлана Антонова

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