Армия России успешно отразила попытки атак украинских войск и продолжила наступление на Купянском направлении. Как говорится в обновленной сводке министерства обороны РФ, за минувшие сутки на всех направлениях подразделения ВС РФ уничтожили порядка 800 боевиков, несколько единиц бронетехники и артиллерийских установок, а также военные склады.

На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции около Куземовки в ЛНР. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ вблизи в нескольких районах в Харьковской области и ЛНР. Кроме того, в лесном массиве «лес Попов» Сватовского района ЛНР успешно отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Общие потери противника составили до 120-ти украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30. При этом вблизи Кисловки в Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

Судя по данным минобороны РФ, наиболее серьезные потери ВСУ несут на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях, где российские войска отразили десять атак и уничтожили в общей сложности 560 боевиков, три танка, 12 боевых машин пехоты, а также несколько артиллерийских установок, в том числе иностранного производства.

При этом в районе населенных пунктов Новгородское и Раздольное в ДНР уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

На Краснолиманском направлении отражены три атаки противника и пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. В течение суток уничтожено более 75-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Мста-Б».

В целом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение 103-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах. В районе населенного пункта Стецковка Харьковской области поражен радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы «Зоопарк-3».

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS». Уничтожен 21 украинский беспилотный летательный на территории ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Москва, Светлана Антонова

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