Планомерный процесс: эксперт оценил решение Кишинева выйти из соглашений в рамках СНГ

Выход Молдавии из соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ) является планомерным процессом выполнения задач, которые определены кураторами из США, считает политолог, глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов. В комментарии РИА «Новый День» эксперт отметил, что ситуация в регионе находится в устойчиво подвешенном состоянии по воле кукловодов из Вашингтона.

«Выход Молдавии из СНГ – это установка президенту Майе Санду с момента ее избрания пару лет назад. Эта задача перед ней поставлена ее руководителями-кураторами-друзьями – имею ввиду Дерека Хогана, который нынче работает в Госдепе США, а до этого много лет служил послом США в Молдавии и привел, по сути, Санду к власти… Задача была поставлена, и она ее реализует. Санду вообще, как такой четкий деревянный солдатик, запрограммированный на исполнение», – пояснил Мартынов.

Политолог назвал вполне логичным отсутствие понимания нынешних властей Молдавии по отношению к проблемам своего аграрного комплекса, для которого теперь будет закрыт российский рынок. «Сельхозторговля была важна и интересна, когда сельхозторговцы были у власти. Когда колхозники молдавские были первыми секретарями, а потом президентами или министрами, то есть – имели какой-то гешефт в сельхозторговле, это имело смысл – рынок, Россия, Европа не берет и так далее. Но Санду вообще не про это, ей все равно. Ну, какая Европа с сельхозторговлей? Ей вообще плевать», – констатировал он.

«И на Приднестровье тоже плевать… Договариваться-переговариваться они не хотят. Думаю, как только этот шабаш закончится на Украине, а он закончится рано или поздно, и приднестровский вопрос тоже встанет на место. Сейчас он в подвешенном состоянии, является предметом спекуляций со всех сторон – и с молдавской, и с украинской», – отметил политолог.

При этом Мартынов обратил внимание на некорректность ряда публикаций в России, в которых поддерживается «военный хайп». «Мне очень много людей из Приднестровья звонят: что, говорят, завтра война что ли, нас бомбить начнут? У кого-то инфаркты, еще что-то на нервной почве. Там и так ситуация нервная. Зачем ее еще нагнетать? В чем профит, понять не могу. На врагов что ли работают?.. Прямо возмущает это хайпование некомпетентное – «Завтра Украина нападет на Приднестровье»… Хотела бы, давно бы сделала, или если могла бы… Да кто ей позволит? Что, она самостоятельный игрок что ли? Там Санду договаривается с [президентом Украины Владимиром] Зеленским отдать-продать Приднестровье»… Кому???» – возмутился Мартынов.

Как считает эксперт, Молдавию не следует напрямую «натягивать» на украинскую историю. «Думаю, что из Молдовы готовят Молдову. И это натягивать на украинскую историю не приходится. То, что молдаване всегда, как говорится, слегка запаздывают за украинцами, – это сюжет из региональных анекдотов. Здесь сюжет: почему Зеленскому можно с полмира деньги собирать просто так, а мне что нельзя? – думает Санду про себя. И пока она думает, там история уже заканчивается, а у нее еще не началась», – полагает он.

«То, что Молдавия выходит из СНГ, – это давно известно, это регулярная системная работа. Нельзя же просто встать и уйти. Чтобы выйти юридически чисто, нужно расторгнуть энное количество соглашений и договоров о взаимодействии, которых там очень много в разных сферах. Вот чем они, собственно, и занимаются. По большому счету, кроме символических действий, этот выход из СНГ ничего не несет. Украина 20 лет пользовалась всеми внутренними взаимоотношениями внутри СНГ, будучи не членом СНГ, потому что парламент Украины так и не ратифицировал вхождение в СНГ. И зачем искать то, чего нет: черную кошку в черной комнате тем более, когда ее там нет», – заключил Мартынов.

Накануне парламент Молдавии денонсировал ряд соглашений в рамках СНГ в сфере торговли, малого бизнеса, охраны труда, стандартизации и образования. Также Служба информации и безопасности расторгла партнерство с Федеральной службой безопасности и Службой внешней разведки России.

Москва, Мария Соколова

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