«Нужна публичная порка»: в Госдуме прокомментировали участившиеся атаки украинских дронов на Москву

Москва, Август 01 (Новый День, Мария Соколова)– Участившиеся атаки украинских беспилотников на московские объекты требуют жестких ответных мер, а «всем внутренним врагам» России обязательно нужна «публичная порка». Об этом заявил генерал-лейтенант запаса, депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его оценке, удары дронов носят исключительно информационный характер.

«По поводу атаки беспилотников на «Москва-Сити». Понятно, что эти удары не несут никакого военного толка, участившиеся атаки носят исключительно информационный характер. Враг воюет с нашими символами. Ранее они атаковали одну из башен Кремля, теперь поняли, что куда более жирная и доступная цель – московские небоскребы. Москва-Сити – символ новой столицы, успешной России, строящейся уже в XXI веке. У хохлов этого нет, поэтому их потуги можно понять. Таким образом они пытаются посеять страх и сомнение в головах наших граждан», – отметил Гурулев в своем телеграм-канале.

Как считает генерал, ответные меры должны быть жесткими. «Предлагаю брать тем же методом, но делать это намного жёстче. Понятно, что чисто «информационные» удары далеко не наш профиль, ВС РФ работают на эффективность. Но, думаю, искореженный щит Родины-мать вместо треклятого трезубца сейчас был бы очень кстати, вполне эта тема вписалась бы в общую работу по денацификации. У нас красиво по нему навернуть есть все возможности», – полагает он.

«Про удары по Банковой я уже язык счесал говорить, чтобы деятели оттуда вообще солнечного света не видали, не вылезали из бункеров», – подчеркнул генерал.

При этом Гурулев считает, что всем внутренним врагам России необходимо устроить «публичную порку». «Гуляет информация, что часть беспилотников запускали из Тверской области. Подождём официальные выводы ответственных структур, но я давно говорил, что явно не все из них летят к нам с самой Украины. Плюсом берём участившиеся случаи атак на военные комиссариаты по всей РФ. Внутри страны много сволочи, которая готова и работает против нас. Кто продался за 30 сребреников, кто-то просто тупой и не понимает, что пытается работать на разрушение своей страны. Считаю, что по каждому из этих случаев нужна публичная порка. На скамье подсудимых мы должны видеть не только террористку Трепову, а всех деятелей, даже тех, кто максимум подкоптил стену военкомата. Чтобы другим неповадно было», – подчеркнул парламентарий.

«В остальном, конечно, все эти диверсии никак не повлияют на исход специальной военной операции. Враг будет разбит, Победа будет за нами», – заключил Гурулев.

Напомним, минувшей ночью украинские беспилотники вновь атаковали объекты в московском регионе. Два БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что беспилотник врезался в уже поврежденную прошлой атакой башню комплекса в центре Москвы – поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 кв м.

30 июля киевский режим также пытался атаковать российскую столицу тремя беспилотниками. Один БПЛА уничтожен над территорией Одинцовского района, еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение на территории комплекса «Москва-Сити».

В Киеве пригрозили, что подобных ударов станет больше и полноценная война скоро перейдет на территорию России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова полагает, что киевский режим таким образом шантажирует США «на предмет еще большей «помощи».

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