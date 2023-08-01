«Газпром» обновил рекорд по поставкам газа в Китай по «Силе Сибири»

«Газпром» установил новый рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом говорится в сообщении компании.
«31 июля поставка российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», – уточнил «Газпром».
Поставки ведутся в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.
Напомним, по итогам 2022 года Россия экспортировала по «Силе Сибири» в Китай 15,5 млрд кубометров газа. Планируется, что в 2023 году поставки составят 22 млрд кубометров.
Крупнейший магистральный газопровод «Сила Сибири» по транспортировке газа на востоке России, имеет экспортную мощность в 38 млрд кубометров газа в год. Первые поставки по нему начались в декабре 2019 года по заключенному в 2014 году между «Газпромом» и китайской CNPC контракту сроком на 30 лет. Сумма контракта составляет $400 млрд. Выход на проектную мощность ожидается к 2025 году.
При этом прорабатывается строительство трубопровода «Сила Сибири 2» через Монголию с предполагаемой мощностью в 50 млрд кубометров в год.
Москва, Мария Соколова
© 2023, РИА «Новый День»
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