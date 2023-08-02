«Это кощунственно»: Захарова назвала позицию США оправданием киевского террора

США оправдывают террористические методы киевского режима даже на фоне пережитого теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге, комментируя атаки украинских беспилотников комплекса небоскребов «Москва-Сити». По ее оценке, такая позиция являются кощунством.

«Очевидно, что украинские неонацисты, выпуская летательные аппараты в мирные офисные здания, действовали по сценарию из предшественников международных террористов, которые атаковали таким образом гражданские объекты. В том числе, такие же атаки, да, с другим масштабом поражения, но были и в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Никто не собирается сравнивать масштабы. В конце концов, мне кажется, это даже кощунственно – сравнивать теракты по мере их нанесения ущерба и поражения, и убийства людей. Но не видеть очевидного… единой методологии, которую обычно используют террористы, а сейчас эти же террористические методы подхватил киевский режим, просто невозможно», – подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание, что Запад подвергал осуждению теракты только в том случае, если они происходили на его территории. «Это те самые теракты Запад у себя в странах квалифицировал как акции, с которыми нельзя мириться и объявлял – у них даже есть специальное выражение – «нулевой толерантностью» в отношении подобной деятельности. Правда, когда похожие, аналогичные теракты осуществлялись в других странах, например, в странах Большого юга, в той же Сирии, например, или в России – ни слов сочувствия, осуждения… Вообще никаких слов нет. Но на этот раз Запад пошел еще дальше устами своих официальных лиц. Они прямо заявили, что киевский режим может выбирать любые цели для поражения. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что украинские власти могут самостоятельно выбирать цели для ударов против России. А давайте спроецируем ситуацию зеркально, представим, что официальные представители какого-либо государства, например, того самого 11 сентября 2001 года сказали бы, что террористы могут самостоятельно выбирать себе цели на территории США. Как бы это было воспринято в Вашингтоне?» – отметила Захарова.

«Именно так сейчас отнеслись к России, к москвичам, которые работают в офисном центре. По сути, США оправдали террористические методы (киевского режима) и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя под угрозу жизни мирных жителей. Ни слова осуждения! Но, с другой стороны, мы же знаем концепцию – все ради одного золотого миллиарда, а все остальные миллиарды значение имеют вторичное. Мы же знаем концепцию, озвученную высоким представителем Евросоюза по внешней политике [Жозепом] Боррелем о том, что они прекрасный сад, а все остальные – джунгли. В эту концепцию подобное отношение с сегрегацией людей конечно вписывается», – подчеркнула представитель МИД РФ.

При этом Захарова обратила внимание, что теракты не достигли главной заявленной киевским режимом цели – «запугивание мирных жителей». «Кто еще мог каким-то образом усомниться на определенном этапе в том, что такое есть киевский режим, – теперь сомнений нет ни у кого. Нам также известно о том, что западные страны не только на словах поощряют террористические методы киевского режима, но и непосредственно участвуют в организации терактов, поставляя вооружение и передавая необходимые разведданные. Однако всех украинских преступников ждет неотвратимое наказание», – констатировала Захарова.

Напомним, в ночь на 1 августа украинские беспилотники вновь атаковали объекты в московском регионе. Два БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

30 июля киевский режим также пытался атаковать российскую столицу тремя беспилотниками. Один БПЛА уничтожен над территорией Одинцовского района, еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение на территории комплекса «Москва-Сити».

Москва, Мария Соколова

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