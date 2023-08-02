Путин и Эрдоган договорились о личной встрече

Сегодня президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, по результатам которых договорились о личной встрече. Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры государств продолжили «диалог по различным аспектам многопланового российско-турецкого сотрудничества».

«В частности, Владимир Путин изложил принципиальную позицию России в связи с прекращением действия «пакетных» соглашений о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений. Отмечено, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части «зерновой сделки» её очередное продление потеряло смысл. Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договорённостям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией», – пояснили в Кремле.

В ходе разговора президентов также «подчёркнуто, что с учётом потребностей наиболее нуждающихся в продовольствии стран ведётся проработка надежных вариантов поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе, выражен настрой на взаимодействие на данном направлении с Турцией и другими заинтересованными государствами».

В Кремле уточнили, что при обсуждении повестки дня российско-турецкого партнёрства лидеры государств сконцентрировались на перспективах дальнейшего развития торгово-экономических связей, реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики, а также сотрудничества в туристической отрасли. С обеих сторон выражено удовлетворение устойчивым ростом товарооборота, который по итогам 2022 года увеличился почти вдвое.

«Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров», – сообщили в Кремле.

В то же время турецкая пресса со ссылкой на канцелярию Эрдогана отмечает, что достигнута договоренность о визите президента России в Турцию.

Ранее Путин заявлял, что не исключает свой визит в Турцию. При этом, по его словам, возможен и вариант, при котором Эрдоган приедет в Россию. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что визит Путина в Турцию есть в планах у российской и у турецкой сторон, но о сроках Москва и Анкара пока не договаривались.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»