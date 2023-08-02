«Наглость и беспардонность»: МИД РФ заявил о возможном зеркальном ответе на призыв британской разведки к россиянам о сотрудничестве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ответить зеркально на призыв к россиянам о сотрудничестве со стороны главы службы британской внешней разведки MI6 Ричарда Мура. При этом она сравнила его высказывание с методами нацистской пропаганды во время Второй мировой войны.

«Уже совсем позабыв элементарные понятия – про честь и порядочность, я бы вообще не стала говорить, но хотя бы кодекс джентльмена… Мур призвал россиян идти на предательство Родины и сотрудничать с британской разведкой. Хочу сказать, что мысль интересная. Полагаю, что надо отвечать зеркально и, пожалуй, такие призывы стоит обратить к британским подданным и гражданам других стран натовской «оси зла», предложив им – как было сказано Муром? – сотрудничать с разведкой (РФ). Мне кажется, это отличная мысль предложить гражданам Британии, многие из которых находятся в крайне стесненных обстоятельствах, поработать с российской разведкой. А почему бы нет? Что такого? Ведь это, с точки зрения Лондона, норма. Не вижу, почему мы должны себе отказывать», – сказала Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание, что «враждебный, антироссийский курс Лондона давно очевиден». «Теперь же наглость и беспардонность руководителя британского шпионского ведомства переходит все мыслимые границы. По большому счету, он, в общем-то, ударил по самому себе. Раньше они как-то выглядели умнее. Все это очень смахивает на методы геббельсовской пропаганды – эта русофобия националистического угара, все эти приемчики. Помните, когда нацисты Второй мировой войны предлагали гражданам Советского союза, Британии как раз, «взаимодействовать», говорили, что Родина их не любит. А (сегодня) на Западе их любят очень. Их сразу начинают на Западе «любить», наших граждан, когда не удается блиц-криг. Вот после неудачного блиц-крига всегда переходят к плану «Б» и предлагают «взаимодействовать», – констатировала она.

«Есть вещи, которые мы не исповедуем, но есть вещи, на которые мы умеем отвечать зеркально. Так что ждите. И не надо потом кричать, что мы вмешиваемся во внутренние дела Британии – ничего подобного! Это будет просто зеркальный ответ», – подчеркнула Захарова.

Москва, Мария Соколова

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