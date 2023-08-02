«Очередная инсценировка»: киевский режим и Запад пытаются обманом создать антироссийскую коалицию

Встреча в Саудовской Аравии, которую Киев под присмотром Запада инициирует по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, является обманом для сколачивания антироссийской коалиции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге.

«Встречи, которые инициирует киевский режим и его западные кураторы для продвижения формулы Зеленского, – это обман. Это не конференция научно-практического толка или не встреча дипломатов для выработки политических решений. Это попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств с целью сколачивания антироссийской коалиции. Это просто приманка», – сказала Захарова.

Представитель МИД РФ назвала анонсируемое мероприятие «очередной инсценировкой», подчеркнув, что «формула Зеленского к миру и к мирному плану не имеет никакого отношения». «РФ неоднократно, вот буквально недавно еще раз вновь подтвердила неприемлемость для нас этой самой некой формулы Зеленского. Для нас эта история не работает и работать не будет. Соответственно, обсуждать ее, предполагая, что в ней будет каким-то образом участвовать Россия, – это просто бессмысленно, не нужно. Подобные встречи, которые идут под эгидой формулы Зеленского, являются попыткой киевского режима монополизировать право на выдвижение мирных инициатив. Вы же видели, как остро – остро-то ладно, нагло и хамски – реагировал киевский режим на мирные инициативы, которые предлагали неравнодушные государства или политические деятели. Потому что им не нужен никто», – констатировала Захарова.

«Они хотят исключительно и только доминировать сами – я про киевский режим. Они хотят принизить значение посреднических, гуманитарных предложений, которые выдвигают другие страны, потому что они заведомо заложили в эту формулу Зеленского те вещи, которые никогда не сработают. А почему? Вы же помните западную формулу – только битва до конца без мирных переговоров. Соответственно, мирные переговоры им не нужны, они их заблокировали. Потом киевский режим запретил эти переговоры себе же проводить. Потому что никакой мирной повестки нет. Задача Запада убить как можно больше русских, о чем говорили и бывший президент [США Джордж] Буш, и сенатор [США Линдси] Грэм и многие другие – задача киевского режима убить как можно больше граждан Украины. Вот они этим и занимаются. Поэтому они создали некую формулу Зеленского», – подчеркнула представитель МИД РФ.

«Псевдомирный план киевского режима никакого отношения к миру не имеет, он состоит из заведомо неприемлемых ультиматумов и требований к нашей стране. Они невыполнимы и не будут выполнены. Его авторы прекрасно это понимают, банально прикрываются данной инициативой для оправдания боевых действий киевского режима и получения еще большей материальной помощи. Такая коррупционная связка. Но если подобные встречи помогут Западу осознать всю тупиковость интриги с планом Зеленского, то они будут, наверное, не бесполезными», – заключила Захарова.

Ранее в западных СМИ сообщалось о подготовке в Саудовской Аравии встречи по мирному урегулированию украинского вопроса, куда планируется прибытие представителей 30 государств.

Москва, Мария Соколова

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