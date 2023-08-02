Москве грозит тепловой удар

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающейся жаркой погодой. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, зной продержится несколько дней – как минимум, до 7 августа.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 03 по 04 августа местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы +29°C…+31°C. 05 по 07 августа повсеместно ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы +32°C…+34°C», – уточнили в МЧС.

В связи с жаркой погодой столичный главк ведомства рекомендует быть осторожными и внимательными – избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Москва, Светлана Антонова

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