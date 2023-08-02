«Мотив для продолжения боевых действий»: Вашингтон занимается словесной эквилибристикой для достижения своей цели

Заявления Вашингтона о начале переговоров по предоставлению гарантий безопасности Киеву являются «словесной эквилибристикой» являются. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее оценке, таким образом США пытаются сохранить свою глобальную гегемонию и поддержать киевский режим в качестве плацдарма для гибридной войны против России.

«Это все словесная эквилибристика, цель которой – найти красивые, политологические формулировки, а суть остается прежней – это использование Украины в качестве инструмента антироссийской гибридной войны, которая была развязана Западом. Второе – это сохранение украинской территории в качестве плацдарма в прямом смысле этого слова, опять же для реализации этой цели», – констатировала Захарова.

Представитель МИД РФ предположила, что таким образом США решили воодушевить киевский режим после провальных итогов Вильнюсского саммита НАТО. «Вашингтон исправно выполняет функцию генерального штаба гибридной войны коллективного Запада против России – не жалеет своих, европейских сил и средств и не считается, конечно, с военными потерями украинцев, лишь бы сделать так, чтобы соседняя с нами страна на максимально долгий срок оставалась источником угроз для России. Только на военную помощь за последние полтора года американцы потратили более $43 млрд», – уточнила она.

«Киевский режим рассчитывал получить сигналы перспектив членства в НАТО в ходе (вильнюсского) саммита. Это было не ожидание, а просто истерика [президента Украины Владимира] Зеленского и масштабная пиар-кампания на уровне шантажа. Однако очевидно, что среди членов блока консенсуса на этот счет не просматривается, кстати говоря, по совершенно разным причинам. Видимо, чтобы каким-то образом, опять же, в политологическом сообществе вот эту тему поддержать – неразмежевания и некой консолидации, как они это называют. По итогам встречи в Вильнюсе администрация [президента США Джо] Байдена решила подобрать какие-то правильные фразы и таким вот словом воодушевить киевский режим обещаниями продумать для них некие гарантии безопасности и тем самым мотивировать к продолжению боевых действий. На самом деле, цель очевидна», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

При этом Захарова напомнила неоднократно озвученную позицию России, что для полноценного урегулирования украинского конфликта нужен нейтральный статус Украины. «Любые попытки включить страну в НАТО, предоставить ей такие гарантии безопасности, придумать какую-то формулировку – все то, что можно будет приравнять к членству в этой организации, существенно усложнит ситуацию вокруг украинского кризиса и приведет просто к неконтролируемым последствиям для безопасности в Европе и во всем мире. Думаю, что теперь это понимают уже все», – заявила она.

«Важно помнить, что для США Украина – это прежде всего инструмент для достижения собственных геополитических интересов. Рано или поздно, Вашингтону все же придется смириться с новыми геополитическими реалиями, распрощаться с претензиями на гегемонию. Процесс для них будет непростым, мучительным, потому что они же исключительные, но неизбежным», – заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Госдепартамент США подтвердил, что на этой неделе начнутся переговоры с Украиной о предоставлении Вашингтоном гарантий безопасности киевскому режиму.

Москва, Мария Соколова

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