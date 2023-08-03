СБУ причастна к терактам на Крымском мосту – Данилов

Служба безопасности Украины (СБУ) принимала участие в обоих терактах на Крымском мосту осенью 2022 года и 17 июля этого года. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Наши военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители Службы безопасности (Украины), принимавшие участие (в атаках) в первом и втором случае» – сказал Данилов в эфире украинского телеканала «Рада».

Секретарь Совбеза также сообщил, что согласно договоренности с партнерами Киев не может использовать полученное от Запада оружие для ударов по территории РФ, но запрет не распространяется на оружие украинского производства.

Накануне министр обороны страны Алексей Резников рассказал, что беспилотники собирают на территории Украины в основном из иностранных комплектующих, производство которых планируется наладить в стране.

Напомним, 17 июля надводные беспилотники Украины нанесли удар по Крымскому мосту. Жертвами теракта стали супруги из Белгородской области, дочь которых получила ранения и была госпитализирована.

8 октября 2022 года был совершен первый теракт на Крымском мосту, в результате которого взорвался грузовик и загорелись цистерны проходящего мимо поезда. Тогда обрушились два пролета автомобильной части путепровода в сторону Крыма.

Киев, Мария Соколова

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