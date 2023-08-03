Жара до 34 градусов: прогноз погоды для московского региона

В московском регионе устанавливается жаркая погода с постепенным повышением температуры до 34°. Как сообщил Гидрометцентр России, для Москвы действует штормовое предупреждение об опасном явлении – сильной жаре, когда температура в дневные часы достигает и превышает 30° (для области этот показатель составляет 35°).

В пятницу, 4 августа, ожидается переменная облачность, а ночью местами возможен небольшой кратковременный дождь. Днем преимущественно без осадков. Воздух в Москве прогреется до 30°, по области – до 31°.

В субботу, 5 августа, также прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Москве 29...31°, по области 27...32°.

В воскресенье, 6 августа, ожидается небольшая облачность, без осадков. В дневное время температура в Москве составит до 33°, по области 29...34°.

В понедельник и вторник, 7-8 августа, прогнозируется небольшая облачность. Ночью до 22°, днем 29...34°.

Москва, Светлана Антонова

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