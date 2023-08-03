Генпрокуратура РФ признала нежелательной еще одну международную организацию

Генпрокуратура России признала деятельность иностранной неправительственной организации «Центр европейских исследований им. Вилфрида Мартенса» («Martens Centre») нежелательной на территории РФ. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре уточнили, что организация создана в 2007 году в Брюсселе бывшим премьер-министром Бельгии Вилфридом Мартенсом под эгидой Европейской народной партии в качестве аналитического центра для формулирования новых вариантов политики странам ЕС.

«Установлено, что с 2014 года под видом просветительской деятельности организуемые Центром мероприятия ориентированы исключительно на формирование негативного образа Российской Федерации, обоснование необходимости военно-политического и информационного противостояния с Россией, усиление санкционного давления с целью навредить экономическому развитию нашей страны. Приглашенными иностранными псевдоэкспертами, имеющими российское гражданство и спонсируемыми из-за рубежа, продвигается тезис об экономических и конституционных реформах, якобы необходимых к проведению в случае смены власти в Российской Федерации. Предпринимаются попытки создать негативное мнение о российских гражданах и событиях в России, кардинально отличающееся от реальных обстоятельств», – пояснили в Генпрокуратуре.

В ведомстве также добавили, что после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине Центром продвигаются идеи о необходимости введения дополнительных санкций в отношении России и ее народа, наращивания всесторонней, в том числе военной, помощи киевскому режиму.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»