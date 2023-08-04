«Серьезная напряженность»: осенью рецептурные лекарства могут оказаться недоступными для россиян

Осенью россияне рискуют лишиться доступа к рецептурным лекарствам, за оборотом которых с 1 сентября будет осуществляться административный мониторинг с обновленной системой учета препаратов. Как пояснил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, не до конца продуманное нововведение наверняка приведет к серьезным проблемам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Будет турбуленция и, возможно, серьезная. Потому что не все регионы готовы. По маркировке программы есть, но везде ли они хорошо работают – не знаю. То, что это было введено не одномоментно, а постепенно, создало возможность обкатать эту технологию и сейчас мы ее как бы имеем. Но сделать одновременно, чтобы все врачи грамотно все стали выписывать, как один, правильно рецепты – не верю. Будет ли спокойно пациентское сообщество и отдельные пациенты реагировать, что плохо выписали рецепт и пришлось еще раз сходить, а потом еще раз сходить – тоже не верю», – подчеркнул он, отметив, что ситуацию, скорее всего, удастся купировать в течение года, но при этом возможны «определенные волнения» среди россиян.

Как считает Власов, проблема существует даже на уровне врачей с правильной выпиской рецептов. «Снижение качества сегодняшнего выпускника (медвуза) отражает ситуацию с неправильной выпиской рецептов… Это существенная недоработка, потому что делает пациенту препарат недоступным. Врач не просто не выписывает рецепт, а выписывает его недостаточно грамотно, и рецепт не может быть зарегистрирован», – пояснил он.

При этом сопредседатель Всероссийского союза пациентов выразил возмущение, что российские аптеки не входят в структуру министерства здравоохранения, в котором нет соответствующего подразделения. «Система (аптек) находится фактически вне системы здравоохранения и не управляется, не координируется системой здравоохранения в принципе. Эта дискоординация и создает негативные вспышки, в том числе, населения в ответ на любые фактические инициативы того же Минздрава. Любая инициатива вызывает негатив, потому что кто-то не готов. А не готов потому, что все раскоординировано… Глупо же говорить о том, что та структура, которая работает вместе с нами над организацией здоровья для граждан, не имеет отношения к системе здравоохранения. Даже звучит странно», – заявил он.

«Пациенту на самом деле все равно почему препарат стал недоступен, виновных всегда найдут. Но этого ведь можно избежать, если у нас будет понятная концепция работы с этим пациентом, если мы будем четко понимать, почему у нас пациент идет в аптеку и доверяет первостольнику (провизору), потому что полученный из их рук рецепт или препараты улучшают качество его жизни. Если это не так, мы ничего не сделаем в этой системе», – полагает Власов.

По его словам, исследования показывают, что почти половина мужчин и каждая шестая женщина, столкнувшись с проблемой со здоровьем, идут не к доктору, а в аптеку. «Но для первичного пациента – это путь либо к смерти, либо к хронизации процесса. И когда мы говорим об ответственном самолечении, мы в первую очередь ведем разговор о тех 30% пациентов, которые впервые приходят в аптеку и пытаются самостоятельно себя излечивать. Это безусловно не приемлемо», – подчеркнул он.

Кроме того, правозащитник обратил внимание, что в ряде населенных пунктов РФ просто отсутствуют аптеки, где можно купить лекарства по рецепту. В этой связи Власов привел в пример ситуацию с обезболивающими препаратами, которая не решается годами. «Не во всех городах, особенно малых городах, есть аптеки с государственным участием, которые могут это делать. И там, где их нет, сейчас идет речь о том, что мы не можем обеспечить пациентов по приказу Минздрава, когда каждый врач у постели пациента может выписать обезболивающее и человек в любой ближайшей аптеке может его получить. Вот этой темы нет. А эта тема крайне серьезная, и с 2012 года она у нас никуда не сдвинулась. Полагаю, что здесь есть недоговоренность между аптечными сетями и Минздравом. Мы как союз пациентов готовы быть площадкой, участником процесса, но мы же помним самострелы на почве необезболивания. Они нам нужны? А это продолжается на самом деле… В 100-120 тысяч человек (города), где вроде аптеки есть, но нет возможности добиться обезболивания. Это не просто противоречит принципам этики, это преступление», – заявил Власов.

«Есть претензия к системе: а что, теперь пациент будет ходить за всеми рецептами в поликлинику? Вот эта история сегодня не продумана… Качество оказания медпомощи от врача зависит всего лишь на 15%, а на 85% оно зависит от администратора, который организовывает эту медпомощь», – подчеркнул он.

Напомним, с 1 сентября Минздрав РФ ужесточает правила отпуска рецептурных лекарственных препаратов с одновременным изменением системы маркировки и учета лекарств.

Москва, Мария Соколова

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